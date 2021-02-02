Курс около 76 руб./$1 выглядит достаточно устойчивым в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс около 76 руб./$1 выглядит достаточно устойчивым в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс рубля на фоне общего позитива задержался на отметке 75,9-76 руб./$1, - пишут эксперты банка.- На этой неделе будет опубликован план покупок валюты Минфином на рынке, по нашим оценкам, объем операций в феврале может снизиться до 20 млрд руб., что умеренно поддержит рубль. Участники торгов учитывают возросшие санкционные риски. В частности, Боб Мендес, который должен возглавить комитет Сената по международным отношениям, уже призвал администрацию Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц".

По мнению аналитиков банка, у рубля есть потенциал для укрепления, но вряд ли курс опустится ниже 75 руб./$1 в ближайшие дни, курс около 76 руб./$1 выглядит достаточно устойчивым в краткосрочной перспективе.

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