Высока вероятность повышенной волатильности рынка акций РФ в феврале - BCS Express

Высока вероятность повышенной волатильности рынка акций РФ в феврале, что обеспечит рост возможностей для спекулянтов, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

Эксперт открывает новый сезон оценок изменчивости отечественного рынка акций с анализа волатильности бумаг из индекса Мосбиржи за январь 2021 г.

"В первой половине января мировые фондовые рынки, включая и российский, переписали абсолютные исторические максимумы, - напоминает Зельцер. - Исчерпание локального позитива и возросшая неопределенность привели, с одной стороны, к сохранению повышенной волатильности торгов, а с другой - к развитию общерыночных коррекционных настроений. От пиковых отметок индекс Мосбиржи к концу месяца откатился на 7%, растеряв все завоевания последних недель".

Тенденциозность помесячной волатильности акций, на взгляд аналитика инвесткомпании, сохраняется. "Вновь на арене - бессменный участник рейтинга изменчивости - TCS Group. Взрывная волатильность вывела бумаги в лидеры рынка (коэффициент сигма TCS в 5 раз выше параметров риска индекса МосБиржи), при этом и доходность не подвела. Прирост курсовой стоимости на январь - 25%. На максимумах месяца бумаги штурмовали планку в 50% на фоне изменения структуры акционерного капитала и ожиданий включения акций в индексы MSCI", - отмечает Зельцер.

Акции HeadHunter и Ozon сохранили свои места в перечне бумаг с повышенной биржевой волатильностью. Бумаги лишь 2 месяца назад вошли в базу расчета индекса Мосбиржи, поэтому судить об устойчивости тенденций статистически преждевременно. Тем не менее, относительно низкая ликвидность еще продолжительное время будет сохранять в данных инструментах высокую курсовую изменчивость.

Относительно прошлого периода выпали из обоймы высокой волатильности бумаги Petropavlovsk и QIWI. По мнению эксперта BCS Express, здесь сказался фактор падения интереса инвесторов на фоне стагнации котировок золота и избегания риска в бумагах платежного сервиса из-за ограничений Центробанка.

Бумаги ГМК "Норникеля" и "НОВАТЭКа" - редкие гости рейтинга высокой волатильности. Например, по итогам месяца курс акций не изменился, однако внутри периода наблюдалась повышенная волатильность, а риск инструмента в 2 раза выше метрик риска самого индекса Мосбиржи. Причины скачка волатильности акций эмитентов кроются в резком взлете базовых металлов и котировок газа до многолетних максимумов, считает Зельцер.

По мнению эксперта, в феврале высока вероятность сохранения повышенной волатильности рынка акций, что обеспечит рост возможностей для спекулянтов. С одной стороны, в текущие уровни рисковых инструментов по большей мере уже заложены положительные драйверы восстановления экономик и прохождения острой фазы пандемии, что обуславливает активность игроков на понижение. С другой - постоянное расширение фискальных стимулов мировыми правительствами будет подпитывать рынки акций, вызывая всплески покупок бумаг.

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