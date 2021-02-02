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02 февраля 2021 года 13:06
Высока вероятность повышенной волатильности рынка акций РФ в феврале - BCS Express
Высока вероятность повышенной волатильности рынка акций РФ в феврале, что обеспечит рост возможностей для спекулянтов, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера. Эксперт открывает новый сезон оценок изменчивости отечественного рынка акций с анализа волатильности бумаг из индекса Мосбиржи за январь 2021 г. "В первой половине января мировые фондовые рынки, включая и российский, переписали абсолютные исторические максимумы, - напоминает Зельцер. - Исчерпание локального позитива и возросшая неопределенность привели, с одной стороны, к сохранению повышенной волатильности торгов, а с другой - к развитию общерыночных коррекционных настроений. От пиковых отметок индекс Мосбиржи к концу месяца откатился на 7%, растеряв все завоевания последних недель". Тенденциозность помесячной волатильности акций, на взгляд аналитика инвесткомпании, сохраняется. "Вновь на арене - бессменный участник рейтинга изменчивости - TCS Group. Взрывная волатильность вывела бумаги в лидеры рынка (коэффициент сигма TCS в 5 раз выше параметров риска индекса МосБиржи), при этом и доходность не подвела. Прирост курсовой стоимости на январь - 25%. На максимумах месяца бумаги штурмовали планку в 50% на фоне изменения структуры акционерного капитала и ожиданий включения акций в индексы MSCI", - отмечает Зельцер. Акции HeadHunter и Ozon сохранили свои места в перечне бумаг с повышенной биржевой волатильностью. Бумаги лишь 2 месяца назад вошли в базу расчета индекса Мосбиржи, поэтому судить об устойчивости тенденций статистически преждевременно. Тем не менее, относительно низкая ликвидность еще продолжительное время будет сохранять в данных инструментах высокую курсовую изменчивость. Относительно прошлого периода выпали из обоймы высокой волатильности бумаги Petropavlovsk и QIWI. По мнению эксперта BCS Express, здесь сказался фактор падения интереса инвесторов на фоне стагнации котировок золота и избегания риска в бумагах платежного сервиса из-за ограничений Центробанка. Бумаги ГМК "Норникеля" и "НОВАТЭКа" - редкие гости рейтинга высокой волатильности. Например, по итогам месяца курс акций не изменился, однако внутри периода наблюдалась повышенная волатильность, а риск инструмента в 2 раза выше метрик риска самого индекса Мосбиржи. Причины скачка волатильности акций эмитентов кроются в резком взлете базовых металлов и котировок газа до многолетних максимумов, считает Зельцер. По мнению эксперта, в феврале высока вероятность сохранения повышенной волатильности рынка акций, что обеспечит рост возможностей для спекулянтов. С одной стороны, в текущие уровни рисковых инструментов по большей мере уже заложены положительные драйверы восстановления экономик и прохождения острой фазы пандемии, что обуславливает активность игроков на понижение. С другой - постоянное расширение фискальных стимулов мировыми правительствами будет подпитывать рынки акций, вызывая всплески покупок бумаг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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