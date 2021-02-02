Рубль во вторник, скорее всего, останется в пределах 75,0-76,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль во вторник, скорее всего, останется в пределах 75,0-76,0 руб./$1 при высокой волатильности торгов, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Несмотря на обнадеживающее начало торгов, рубль в понедельник ослаб на 0,4%, вернувшись к 76,00 руб./$1. Остальные ЕМ валюты торговались смешанно. Объем экспортных продаж сократился, а вот локальные покупки, напротив, увеличились. Активное обсуждение внутриполитической повестки может быть одним из факторов, стимулирующих импортеров использовать любое укрепление курса для хеджирования рисков значительного ослабления рубля", - напоминает Полевой.

Данные CFTC на 26 января о спекулятивной позиции в рубле указали на ее ухудшение с 3,7% до -1,9% от общего числа открытых позиций, что, на взгляд эксперта, может быть связано как с ростом внешнего негатива, так и с протестами 23 января. В любом случае, риски сохранения протестной активности, массовые аресты и тезисы о новых санкциях с Запада - все это будет удерживать рубль на более слабых уровнях, чем могло бы быть в условиях более позитивной внутренней повестки, считает Полевой. Косвенно об этом говорит и рост рублевой цены на нефть.

По мнению эксперта инвесткомпании, во вторник, учитывая внешний позитив, рубль может предпринять попытки укрепиться, и сдержать его могут лишь новости с судебного процесса по Навальному, за которым в мире следят. Полевой рекомендует приготовиться к высокой волатильности, но при сохранении диапазона 75,0-76,0 руб./$1.

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