Нефтяному рынку нужна новая идея для дальнейшего направления движения - "Альфа-Капитал"

Нефтяному рынку нужна новая идея для дальнейшего направления движения, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал".

Картина для нефтяного рынка в целом остается без принципиальных изменений, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин: сделка ОПЕК+ работает, буровая активность в США продолжает оживать (число активных буровых установок уже равно 295 штукам), что пока не транслируется в рост добычи.

Прогнозы по росту мировой экономики в свете медленной вакцинации и роста числа новых инфицированных COVID-19 становятся все менее агрессивными, что приводит и к снижению ожиданий по спросу на нефть. В этих условиях рынку требуется какая-то свежая идея по поводу дальнейшего направления движения, обращает внимание Брагин.

"Кстати, стоит отметить новость о возможном слиянии Exxon Mobil и Chevron Corp. Консолидация на уровне крупных компаний может говорить о том, что компании сталкиваются с определенными финансовыми проблемами, которые они могут решить, объединив усилия. Если это так, то восстановление инвестиций в отрасли может занять на этот раз больше времени, чем представлялось ранее, что повышает вероятность сильного роста цены нефти. Естественно, при условии восстановления спроса", - пишет эксперт "Альфа-Капитала".

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