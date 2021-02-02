Нефть на текущей неделе будет торговаться в диапазоне $55-56/барр. - Альфа-банк

Нефть на текущей неделе будет торговаться в диапазоне $55-56/барр. Brent, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Поскольку за последнюю неделю цена на нефть марки Brent продемонстрировала значительную стабильность, колеблясь в относительно узком диапазоне $54,5-$56,5, несмотря на волатильность на глобальных рынках, мы видим предпосылки для ее дальнейшей стабилизации на этой неделе, - пишут эксперты инвестбанка. - Так, мы считаем, что недавние события в секторе могут поддержать сдержанно позитивные настроения на рынке, в то время как ожидания дальнейшей коррекции отступают на второй план: на наш взгляд, цена на нефть марки Brent может опуститься вплоть до уровня $53/барр. уже к концу 1К21".

Тем не менее, на этой неделе аналитики ожидают относительной стабильности нефтяных цен, несмотря на отсутствие стимулов для их дальнейшего роста. Так, несмотря на то, что переговоры по поводу пакета стимулов теряют свою актуальность, что существенным образом отражается на ожиданиях рынка в отношении дальнейшего вливания ликвидности и ослабления доллара США, эксперты Альфа-банка видят ряд факторов, фундаментально поддерживающих цены на нефть.

"Решение воздержаться от стремительного возобновления добычи сланцевой нефти в Пермском бассейне, о котором объявила компания Chevron в начале этой недели, указывает на низкий уровень уверенности нефтедобытчиков США в текущей конъюнктуре рынка, не спешащих возобновить бурение на текущих ценовых уровнях. Фактор сдерживания роста добычи одного из крупнейших производителей нефти в сочетании с дополнительными сокращениями со стороны Саудовской Аравии (планирующей добровольно сократить до 1 млн барр. в сутки уже к концу февраля), может ускорить ребалансировку нефтяного рынка, в то время как обнадеживающие новости о согласовании поставок дополнительных партий вакцины Astrozeneca в ЕС улучшают настроения в отношении восстановления спроса", - указывают эксперты.

Таким образом, с учётом перечисленных выше факторов и в условиях отсутствия дополнительных стимулов для роста, аналитики инвестбанка ожидают, что Brent будет торговаться в довольно узком диапазоне $55-56/барр. на этой неделе.

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