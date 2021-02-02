.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть на текущей неделе будет торговаться в диапазоне $55-56/барр. - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 февраля 2021 года 11:36
Нефть на текущей неделе будет торговаться в диапазоне $55-56/барр. - Альфа-банк
Нефть на текущей неделе будет торговаться в диапазоне $55-56/барр. Brent, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Поскольку за последнюю неделю цена на нефть марки Brent продемонстрировала значительную стабильность, колеблясь в относительно узком диапазоне $54,5-$56,5, несмотря на волатильность на глобальных рынках, мы видим предпосылки для ее дальнейшей стабилизации на этой неделе, - пишут эксперты инвестбанка. - Так, мы считаем, что недавние события в секторе могут поддержать сдержанно позитивные настроения на рынке, в то время как ожидания дальнейшей коррекции отступают на второй план: на наш взгляд, цена на нефть марки Brent может опуститься вплоть до уровня $53/барр. уже к концу 1К21". Тем не менее, на этой неделе аналитики ожидают относительной стабильности нефтяных цен, несмотря на отсутствие стимулов для их дальнейшего роста. Так, несмотря на то, что переговоры по поводу пакета стимулов теряют свою актуальность, что существенным образом отражается на ожиданиях рынка в отношении дальнейшего вливания ликвидности и ослабления доллара США, эксперты Альфа-банка видят ряд факторов, фундаментально поддерживающих цены на нефть. "Решение воздержаться от стремительного возобновления добычи сланцевой нефти в Пермском бассейне, о котором объявила компания Chevron в начале этой недели, указывает на низкий уровень уверенности нефтедобытчиков США в текущей конъюнктуре рынка, не спешащих возобновить бурение на текущих ценовых уровнях. Фактор сдерживания роста добычи одного из крупнейших производителей нефти в сочетании с дополнительными сокращениями со стороны Саудовской Аравии (планирующей добровольно сократить до 1 млн барр. в сутки уже к концу февраля), может ускорить ребалансировку нефтяного рынка, в то время как обнадеживающие новости о согласовании поставок дополнительных партий вакцины Astrozeneca в ЕС улучшают настроения в отношении восстановления спроса", - указывают эксперты. Таким образом, с учётом перечисленных выше факторов и в условиях отсутствия дополнительных стимулов для роста, аналитики инвестбанка ожидают, что Brent будет торговаться в довольно узком диапазоне $55-56/барр. на этой неделе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
02 февраля 2021 года 17:17
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с прогнозной ценой 77 рублей за штуку на среднесрочную перспективу, говорится в обзоре инвесткомпании. "ММК" представил отчетность по МСФО за IV квартал и полный 2020 год.... читать дальше
.02 февраля 2021 года 16:47
Геополитические угрозы пока еще создают большую неопределенность в краткосрочной динамике курса рубля к доллару, говорится в аналитическом материале BCS Express. Наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти почти полностью исчезла, констатирует эксперт... читать дальше
.02 февраля 2021 года 16:14
Ослабление курса рубля значительно ниже 75 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Рубль относительно стабилен во вторник благодаря поддержке нефтяных цен, констатирует эксперт: пара доллар/рубль торгуется ниже 76 руб./$1,... читать дальше
.02 февраля 2021 года 15:44
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти марки Brent выглядит ограниченным, на горизонте ближайших месяцев наиболее вероятна консолидация в широком диапазоне вблизи текущих ценовых уровней, говорится в комментарии BCS Express. Фьючерсы на нефть марки Brent на торговой сессии во вторник обновили... читать дальше
.02 февраля 2021 года 15:18
Индекс S&P 500, скорее всего, протестирует вверх уровень 3825 пунктов в ходе торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В понедельник индекс широкого рынка... читать дальше
.02 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CEVA Inc. с целью $71,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: $56,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. "CEVA Inc. занимается разработкой решений для... читать дальше
.02 февраля 2021 года 14:31
Ротация капитала из акций роста в стоимостные, а также переток средств в развивающиеся рынки поддержит позиции российского рынка акций в 2021 году, говорится в обзоре аналитиков "Финама". Согласно данным Bloomberg, по индексу Мосбиржи прогнозируется высокий темп роста прибыли в 2021 году - на 78%... читать дальше
.02 февраля 2021 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 49 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 38 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага является фаворитом... читать дальше
.02 февраля 2021 года 13:06
Высока вероятность повышенной волатильности рынка акций РФ в феврале, что обеспечит рост возможностей для спекулянтов, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера. Эксперт открывает новый сезон оценок изменчивости отечественного рынка акций с анализа волатильности... читать дальше
.02 февраля 2021 года 12:41
Риски новых санкций со стороны западных стран, а также сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире могут ослабить рубль, говорится в обзоре "Финама". "Поддержку российской валюте оказывают нормализация общего информационного фона и растущие цены на нефть. Так, на глобальных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.