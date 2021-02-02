Котировки нефти попытаются уйти выше $57-57,4/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, попытаются во вторник уйти выше уровней $57-57,4 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent продолжают расти на фоне затухания опасений по поводу ухудшения ситуации с коронавирусом, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. В фокусе находится сокращение добычи странами ОПЕК+, во вторник технический комитет оценит степень исполнения сделки. Также внимание инвесторов обращено на статистику от API, а в среду - от Минэнерго США, отмечает аналитик.

"Тем не менее, сбой поставок вакцин в еврозону остается на повестке дня, равно как и риски снижения темпов вакцинации населения, ставя под вопрос восстановление экономики региона. Мы считаем по-прежнему более оправданным уровнем по нефти марки Brent диапазон $50-55/барр. Но при поддержке внешнего оптимизма полагаем, что во вторник цены на нефть марки Brent останутся выше, пытаясь пройти пики начала этого года ($57-57,4/барр.)", - пишет Крылова.

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