Сезон финансовой отчетности за 4К20 может оказать поддержку фондовым рынкам - Альфа-банк

Сезон финансовой отчетности за 4К20 может оказать поддержку фондовым рынкам, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Мировые рынки акций, в том числе и российский рынок, на этой неделе, судя по всему, будут восстанавливаться после снижения на 3-4% на прошлой неделе, однако волатильность сохранится высокой, - полагает эксперт инвестбанка Джон Волш. - Инвесторы все еще ожидают одобрения пакета стимулов Д. Байдена объемом $1,9 трлн, хотя сейчас вполне очевидно, что размер пакета будет гораздо меньше. Сенаторы-республиканцы предложили в выходные ограничить размер пакета $600 млрд. Сегодня Д. Байден объявит свою внешнеполитическую стратегию, которая, судя по всему, прольет свет на тон дальнейших отношений с Россией. Это событие, а также осуждение мировым сообществом ареста Алексея Навального вновь выдвигают на первый план санкционный риск. Санкционный риск против России нарастает с начала этого года, однако мы считаем, что он не будет сдерживать динамику российского рынка акций, который, скорее всего, будет следовать за мировыми аналогами с небольшим отставанием".

Аналитик Альфа-банка ожидает, что мировые рынки акций на этой неделе будут расти, не в последнюю очередь по причине коррекции на прошлой неделе, однако волатильность остается высокой; кроме того, существуют опасения по поводу замедления экономической активности в США и Европе, а также по поводу высоких оценок стоимости компаний, которые могут оказаться в фокусе рынков на этой неделе на фоне сезона отчетности за 4К20.

"Большое вливание ликвидности Китаем может создать благоприятный фон для российских циклических компаний, особенно в горно-металлургическом секторе, хотя мы с осторожностью относимся на данном этапе к акциям сталелитейных компаний", - отмечает Волш.

Эксперт также напоминает, что на этой неделе стартует сезон отчетности в российском корпоративном секторе. В среду свою отчетность по МСФО за 2020 представит "ММК", в четверг отчитывается "Северсталь". Аналитик инвестбанка по-прежнему с осторожностью смотрит на российских производителей стали. В четверг финансовые результаты за 4К20 представит "Магнит"; в этот же день состоится телефонная конференция по итогам отчетности.

Полным ходом идет сезон отчетности западных компаний. На этой неделе отчитываются: а) в технологическом секторе - Alibaba, Alphabet, Amazon; б) в фармакологическом секторе - Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline, Roche, Boston Scientific, Gilead Sciences; в) в транспортном секторе - Volvo, Mitsubishi, Ford; г) в энергетическом секторе - Exxon Mobil, BP, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell; д) в финансовом и страховом секторах - Julius Baer, Deutsche Bank, Banco Santander, Nomura, BNP Paribas. Свои отчетности также представят UPS, Unilever, Philip Morris, Linde, Estee Lauder, Siemens.

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