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02 февраля 2021 года 10:46
Сезон финансовой отчетности за 4К20 может оказать поддержку фондовым рынкам - Альфа-банк
Сезон финансовой отчетности за 4К20 может оказать поддержку фондовым рынкам, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Мировые рынки акций, в том числе и российский рынок, на этой неделе, судя по всему, будут восстанавливаться после снижения на 3-4% на прошлой неделе, однако волатильность сохранится высокой, - полагает эксперт инвестбанка Джон Волш. - Инвесторы все еще ожидают одобрения пакета стимулов Д. Байдена объемом $1,9 трлн, хотя сейчас вполне очевидно, что размер пакета будет гораздо меньше. Сенаторы-республиканцы предложили в выходные ограничить размер пакета $600 млрд. Сегодня Д. Байден объявит свою внешнеполитическую стратегию, которая, судя по всему, прольет свет на тон дальнейших отношений с Россией. Это событие, а также осуждение мировым сообществом ареста Алексея Навального вновь выдвигают на первый план санкционный риск. Санкционный риск против России нарастает с начала этого года, однако мы считаем, что он не будет сдерживать динамику российского рынка акций, который, скорее всего, будет следовать за мировыми аналогами с небольшим отставанием". Аналитик Альфа-банка ожидает, что мировые рынки акций на этой неделе будут расти, не в последнюю очередь по причине коррекции на прошлой неделе, однако волатильность остается высокой; кроме того, существуют опасения по поводу замедления экономической активности в США и Европе, а также по поводу высоких оценок стоимости компаний, которые могут оказаться в фокусе рынков на этой неделе на фоне сезона отчетности за 4К20. "Большое вливание ликвидности Китаем может создать благоприятный фон для российских циклических компаний, особенно в горно-металлургическом секторе, хотя мы с осторожностью относимся на данном этапе к акциям сталелитейных компаний", - отмечает Волш. Эксперт также напоминает, что на этой неделе стартует сезон отчетности в российском корпоративном секторе. В среду свою отчетность по МСФО за 2020 представит "ММК", в четверг отчитывается "Северсталь". Аналитик инвестбанка по-прежнему с осторожностью смотрит на российских производителей стали. В четверг финансовые результаты за 4К20 представит "Магнит"; в этот же день состоится телефонная конференция по итогам отчетности. Полным ходом идет сезон отчетности западных компаний. На этой неделе отчитываются: а) в технологическом секторе - Alibaba, Alphabet, Amazon; б) в фармакологическом секторе - Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline, Roche, Boston Scientific, Gilead Sciences; в) в транспортном секторе - Volvo, Mitsubishi, Ford; г) в энергетическом секторе - Exxon Mobil, BP, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell; д) в финансовом и страховом секторах - Julius Baer, Deutsche Bank, Banco Santander, Nomura, BNP Paribas. Свои отчетности также представят UPS, Unilever, Philip Morris, Linde, Estee Lauder, Siemens. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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