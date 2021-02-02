Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется в диапазон 3300-3350 пунктов во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи во вторник, вероятно, вернется в диапазон 3300-3350 пунктов, но риски отката в дальнейшем сохраняются, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"По нашему мнению, во вторник индекс Мосбиржи при поддержке растущей нефти сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов. Но по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на рынок акций - уязвимость конъюнктуры глобальных рынков несет риски возобновления отката индекса Мосбиржи", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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