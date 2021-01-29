Котировки нефти продолжат движение к нижней границе диапазона $50-55/барр. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) ждут плавного снижения цены нефти марки Brent к нижней границе диапазона $50-55/барр., говорится в обзоре банка.

Нефть Brent по итогам недели чуть-чуть выросла, оставшись немного за пределами диапазона $50-55/барр. По мнению экспертов банка, эйфория относительно стимулов в США постепенно теряет силу, на первый план возвращаются опасения, связанные с перспективой падения спроса на энергоносители. В зоне риска - Китай, где в начале февраля будут длительные выходные (новый год по лунному календарю), и возможен рост числа заболевших, а также еврозона из-за сбоев с поставками вакцин, отмечают эксперты ПСБ.

"Цены на нефть Brent держатся чуть выше обоснованного диапазона в 50-55 долл./барр. Планы по масштабным стимулам экономики США играют в плюс сырью, но мы считаем этот фактор уже полностью учтенным текущими ценами. Ухудшение ситуации с коронавирусом и вынужденные новые ограничения заставляют переоценивать перспективы быстрого восстановления спроса на энергоносители. При этом риски по росту предложения остаются актуальными. Кроме того, опасения вызывает ситуация со сбоем поставок вакцин в еврозоне, что ставит под вопрос перспективы восстановления экономики региона, при затягивании и новых локдаунах есть риски скатывания в рецессию. Мы ждем плавного сползания цен на нефть Brent к нижней границе диапазона $50-55/барр.", - прогнозируют аналитики ПСБ.

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