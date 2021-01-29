Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3200 пунктам - "Открытие Брокер"

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов, не исключено и тестирование уровня в 3000 пунктов, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Отечественный рынок акций снижался в пятницу вслед за азиатскими и европейскими биржами, констатирует эксперт. "На глобальном плане преобладают настроения бегства от риска в связи с ухудшением прогнозов по вакцинации. Также часто звучат комментарии о дисбалансах и неуверенности в условиях работы на рынке на фоне "розничной маниакальной торговли". Ситуация с рядом бумаг, которые показывали резкие движения благодаря координированным действиям частных инвесторов, может спровоцировать непредсказуемые действия крупных игроков по защите своих позиций", - пишет Кочетков.

Российский фондовый рынок рискует закрыть день ниже 3300 пунктов по индексу Мосбиржи, что усиливает вероятность дальнейшего снижения, полагает эксперт компании. "Ещё пару недель назад рынок пытался несколько раз выйти выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, но попытки эти оказались неудачными, сформировав сильный сигнал на продажу. В случае коррекции средней силы можно ожидать дальнейшей просадки до 3200 пунктов, а при более сильном движении речь пойдёт о тестировании на прочность уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи", - предупреждает Кочетков.

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