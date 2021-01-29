GDR "Норникеля" - вероятный бенефициар тренда роста циклических компаний - ITI Capital

GDR ГМК "Норильский никель" должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановлением экономик, говорится в комментарии ITI Capital.

"Норникель" представил нейтрально позитивные производственные результаты за IV квартал 2020 года, отмечают аналитики ITI Capital.

Рост объемов производства никеля и меди в 4К20 в целом совпал с повышательной динамикой цен. Умеренное падение производства к/к металлов платиновой группы (МПГ) может быть несколько негативно воспринято рынком, учитывая, что на МПГ приходится более половины выручки компании, обращают внимание аналитики.

Тем не менее, отмечается в комментарии, объем производства МПГ по итогам 2020 года превысил прогнозы компании. Планы по производству на 2021 год остались неизменными и предполагают снижение по никелю и меди, нейтрально позитивный тренд по МПГ. Ранее озвученный компанией рост капзатрат до $3-3,4 млрд в 2021 году против до $2 млрд в 2020 году является частью программы по увеличению роста производства основных металлов с 2030 года на 20-40% относительно 2017 года.

"На наш взгляд, GDR "Норникеля" должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановлением экономик", - указывают эксперты.

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