Бумаги Магнита, ММК и Русагро будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги "Магнита", "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и "Русагро" на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании.

4 февраля "Магнит" опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год. "В последние кварталы ритейлер выглядел чуть лучше отраслевых конкурентов, заметно ускорив темп роста сопоставимых продаж, - отмечают в инвесткомпании. - В IV квартале от компании также ожидаются сильные показатели - особенное внимание обращаем на темпы роста выручки и LFL-метрик, рентабельности EBITDA, а также чистой прибыли".

Повлиять на котировки бумаг "Магнита" могут новости о развитии сети дискаунтеров и партнерстве в сегменте доставки продуктов, полагают эксперты. Оба направления перспективны в реалиях усиления цифровизации и снижения доходов населения, поэтому от развития этих сегментов могут зависеть долгосрочные результаты группы, отмечают они.

"С технической точки зрения, бумаги "Магнита" с начала года сильно скорректировались. Отскок в начале текущей недели быстро затух, котировки тестируют поддержку 5000 руб. на прочность. В случае ее пробоя важной станет зона 4550-4600 руб., ниже которой в среднесрочной перспективе будет сложно упасть, - пишут эксперты BCS Express. - "Медвежий" сценарий сейчас во многом обусловлен слабым сентиментом на российском рынке. Как только внешний фон стабилизируется, есть хорошие шансы на отскок бумаги - триггером может стать публикация отчета. Неплохой среднесрочный драйвер в бумаге - ожидания высоких дивидендов за 2020 год".

"ММК" на следующей неделе одним из первых на российском рынке опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год. Операционные результаты, опубликованные на текущей неделе, оказались в целом в рамках ожиданий, констатируют аналитики инвесткомпании. Компания также дала благоприятные прогнозы по конъюнктуре на I квартал 2021 года.

"По итогам IV квартала в свете роста цен на стальную продукцию и увеличения объемов производства можно ожидать улучшения ключевых финансовых метрик, роста EBITDA и выручки. Одним из важнейших показателей станет свободный денежный поток (FCF), из которого платятся дивиденды. С учетом планов по инвестиционной программе на 2020 год и сильного снижения оборотного капитала в III квартале 2020 года можно предположить, что FCF ММК по итогам IV квартала снизится как годовом, так и в квартальном сопоставлении. Волатильность в бумаге может вырасти", - указывают эксперты BCS Express.

"Техническая картина в акциях "ММК" не самая оптимистичная. Акции падают восьмую торговую сессию подряд - котировки начинают постепенно перегреваться, но при этом по RSI на дневном тайм-фрейме еще есть потенциал снижения. На торгах пятницу бумаги достигли поддержки 51 руб. Если она устоит, то при поддержке сохраняющихся высоких цен бумаги могут оформить хотя бы локальный отскок. На среднесрочном и долгосрочном горизонтах ожидания по акциям "ММК" умеренно позитивные - высокие цены на сталь, девальвация рубля и потенциально высокая дивидендная доходность на горизонте ближайшего года - все это должно сдержать акции от развития более глубокой коррекции", - пишут аналитики.

"Русагро" представит операционный отчет за IV квартал и весь 2020 год в понедельник, 1 февраля. В ноябре 2020 года бумаги компании выросли на 15% в преддверии публикации финансового отчета за III квартал 2020 года. "Сейчас в зависимости от успешности операционных показателей история может повториться, так как цены на продукцию Русагро в IV квартале оставались благоприятными", - отмечают в инвесткомпании.

Также в рамках отчета могут появиться новости об изменении дивидендной политики, обращают внимание эксперты. Ранее глава компании Максим Басов сообщал, что "Русагро" изучает изменение дивидендной политики с переходом на выплату дивидендов в размере как минимум 50% от чистой прибыли. Если менеджмент подтвердит свои намерения, бумаги могут получить импульс к росту, указывают в BCS Express.

"Техническая картина в бумагах "Русагро" умеренно позитивна. Они практически не реагируют на коррекцию российского рынка в последние дни, консолидируясь в боковике. Растущий тренд остается актуальным, и при улучшении внешнего фона котировки могут оформить очередную волну роста", - пишут эксперты инвесткомпании.

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