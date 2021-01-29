Инвестиции в акции American Airlines сопряжены со значительными рисками - Sber CIB

Инвестиции в акции American Airlines Group в настоящее время сопряжены со значительными рисками, отмечается в комментарии Sber CIB.

Цена акций American Airlines поднялась до максимумов с мая после публикации финансового отчёта компании за 4К20. American Airlines осталась убыточной, однако результаты оказались значительно лучше ожиданий: выручка сократилась на 64% с уровня 4К19 до $4 млрд, а чистый убыток составил $2,8 млрд, отмечается в комментарии инвестбанка.

Благодаря снижению издержек компания в 4К20 теряла в среднем около $30 млн в день по сравнению с $100 млн в день в апреле. American Airlines привлекла $13 млрд в 2020 году посредством выпуска акций и облигаций и получила финансовую помощь от государства на $9 млрд. Компания планирует завершить 1К21 с доступной ликвидностью в размере $15 млрд.

"American Airlines сохраняет позитивный взгляд на 2021 год, однако ожидает падения выручки в 1К21 на 60-65% с уровня 1К20. Значительный рост акций в четверг отчасти связан с быстрым закрытием коротких позиций (short squeeze). Инвестиции в акции American Airlines в настоящее время сопряжены со значительными рисками, в связи с чем они не входят в наш топ иностранных акций", - указывают эксперты Sber CIB.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость American Airlines составляет 931 руб. за акцию ($12,22 по курсу 29 января), что не предполагает потенциала роста в ближайшие 12 месяцев. Покупать бумаги компании советуют лишь 10% аналитиков.

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