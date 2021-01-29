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29 января 2021 года 13:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1% на фоне возобновившегося снижения американского фондового рынка и продолжающейся консолидации нефтяных цен. ФРС несколько улучшила свои оценки макроэкономической ситуации. В заявлении по итогам прошедшего на днях заседания регулятора не содержалось утверждения о том, что распространение коронавируса несет значительные риски в среднесрочной перспективе. Инвесторов итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС разочаровали, так как многие из них рассчитывали на дополнительные меры монетарной поддержки экономики. Однако регулятор ограничивает эти ожидания, что создает мощный импульс для повышения требуемой доходности вложений и инвестиционного спроса", - отмечает Осин. Характерно, что именно после заседания ФРС автор стратегии в акциях EM в Bloomberg Intelligence Гаурав Патанкар заявил о возможном начале десятилетия догоняющего роста для акций развивающихся стран, которые выглядят привлекательнее других активов. "Отсутствие драйверов роста привело к снижению "индексных" акций Сбербанка. Рост не первый день подряд продолжают демонстрировать девелоперы "ПИК" и "ЛСР", хотя значимых позитивных для компаний новостей не поступает. Возможно, поводом для роста служит ожидаемое участниками торгов смягчение политики Банка России по итогам заседания, которое пройдет на следующей неделе. Некоторое замедление инфляции в начале года создает для регулятора соответствующее окно возможностей. Участники проведенных в начале января опросов не исключали снижения ставки в феврале на 0,25%", - комментирует Осин. Эксперт "Фридом Финанс" допускает разворот отечественных фондовых площадок вверх в отсутствие значимых новых негативных факторов для рынка и на фоне консолидации нефтяных цен. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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