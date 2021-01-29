BCS Express открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $150

BCS Express 29 января 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $150 за штуку". Цена входа: $115-110, горизонт инвестирования: 6 месяцев, стоп-лосс: $105 и ниже, говорится в комментарии инвесткомпании.

Торговый план инвестиционной идеи по акциям из-за сохраняющихся рисков коррекции в среднесрочной перспективе предусматривает вход в позицию в диапазоне $115-110. Более рискованным входом, по мнению эксперта Павла Гаврилова, являются текущие уровни, но в случае снижения позицию можно усреднять.

"Ключевой задачей является уровень $150 за акцию на горизонте полугода. Стоп-лимит можно установить на уровне $105 и ниже в зависимости от новостного фона и причин потенциального снижения. Из-за умеренно позитивного взгляда по акциям TSMC в долгосрочной перспективе сильного снижения или смены тренда на текущий момент не ожидается. Диверсифицированный бизнес и лидирующие позиции на рынке контрактного производства полупроводников остаются ключевыми драйверами будущего роста", - пишет аналитик.

В четверг, 28 января, компания сообщила, что ускорит производство продукции для автомобильной отрасли. Сейчас сборочные цеха по всему миру приостанавливают выпуск автомобилей из-за дефицита некоторых деталей. В заявлении TSMC говорится, что решение проблемы с поставками микросхем будет главным приоритетом компании, отмечает Гаврилов. В 2020 году доходы TSMC от автомобильного сектора составили лишь 3%, однако покрытие текущего дефицита может способствовать увеличению доли.

Среди факторов за покупку акций компании эксперт BCS Express указывает следующие:

- TSMC является лидером контрактного производства и работает с перспективными компаниями: Apple Inc., Advanced Micro Devices, NVIDIA Corp., Intel Corp., Broadcom, Qualcomm Inc. и др.;

- Продукция компании пользуется нарастающим спросом в области искусственного интеллекта, сетях 5G, процессорах и графических процессорах;

- Китайский конкурент, компания SMIC, также имеет контракты в США. Однако недавно SMIC, наряду с другими китайскими предприятиями, попала в черный список американского правительства. Клиенты SMIC могут перейти к TSMC, которая к тому же более продвинута в технологическом плане;

- Ожидается, что рынок полупроводников будет расти в 2021 году. Большой объем контрактов в разных сферах и технологические преимущества делают TSMC бенефициаром роста рынка;

- Улучшающиеся финансовые результаты: IV квартал 2020 года оказался выше консенсус-прогнозов аналитиков.

Указывает аналитик инвесткомпании и на возможные риски:

- Дальнейшее распространение пандемии может повлиять на производство и логистику;

- Торговая война США и Китая - пока нет весомых поводов для волнений, однако санкционный риск присутствует;

- Apple является одним из крупнейших клиентов TSMC. Снижение спроса на продукцию "яблочного гиганта" может отразиться на финансовых результатах компании;

- Общая перекупленность рынков может спровоцировать коррекцию и в среднесрочной перспективе негативно повлиять на торговый план.

"С технической точки зрения, после установления годового максимума на прошлой неделе акции TSMC начали снимать перегретость по индикатору RSI. Сейчас перекупленности на дневном графике нет, но она наблюдается на недельном. Поэтому не исключается продолжение коррекции, о котором сообщит пробой $121,3 сверху вниз. В этом случае ориентиром может послужить 50-дневная скользящая средняя - около $110. Однако коррекция может продолжиться и в боковой консолидации, как это было в прошлом году, тогда значительных просадок не наблюдалось. В среднесрочной перспективе потребуется вернуться к максимуму $136,1. Прохождение сопротивления снизу вверх открывает дорогу к $140 и выше", - указывает Гаврилов.

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