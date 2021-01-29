Вероятный диапазон торгов рубля на следующей неделе - 75-76,5 руб./$1 и 92-93 руб./EUR1 - УБРиР

Вероятные диапазоны торгов курса рубля на следующей неделе составляют 75-76,5 руб./$1 и 92-93 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Снижение у инвесторов аппетитов к риску и уход от рискованных активов повлияло на то, что рубль и ОФЗ на этой неделе немного подешевели, но такое снижение нельзя назвать критическим. На настроение инвесторов влияет угроза новых санкций на фоне смены власти в США и конфликта вокруг Александра Навального. Пока на рынке сохраняется ситуация неопределенности. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 75-76,5 руб./$1, 92-93 руб./EUR1", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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