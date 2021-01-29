Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль в четверг потерял лишь 0,14%, хотя колебания внутри дня измерялись более чем 1%. Помогло возвращение аппетита к риску и подъем цен на нефть. Геополитика отошла пока на второй план, локально власти продолжили "зачищать" поле оппозиции, опасаясь новых протестов. При текущей волатильности в акциях и бондах рубль ждёт та же участь. Фундаментальные факторы пока не в моде, но они никуда не уходят. Остаются неизменными и наши мысли о возможности роста рубля до 72-73 руб./$1 в ближайшие месяцы при условии (это важная оговорка) отсутствия новых экономических санкций. Дополнительные ограничения вполне возможны, но мы склоняемся к мысли, что они могут быть нацелены на отдельные персоналии и компании/организации, не имеющие системной значимости", - отмечает Полевой.

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