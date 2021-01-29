Идея дня: акции Comcast - лучший выбор в секторе развлечений - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции", оценивая потенциал стриминговых платформ, выбрали Comcast как компанию с четкой стратегией и позиционированием, а также с хорошими перспективами роста.

"Рынки любят компании с лидирующей позицией в секторах с высокими темпами роста. Если такие компании дорогие (например, Netflix, 29x EV/EBITDA), лучше выбирать догоняющие компании с четкой стратегией и позиционированием. Comcast Corp. (9.5x EV/EBITDA) является нашим выбором в секторе развлечений: растущий стриминговый бизнес, собственный контент, большая база подписчиков, бенефициар открытия экономик благодаря спортивным трансляциям", - отмечается в комментарии инвестбанка.

Comcast (+6%) - входит в топ-10 акций США - превысил ожидания по выручке, чистой прибыли и числу подписчиков в 4кв 2020 г. Число пользователей стриминговой платформы +11 млн до 33 млн. Менеджмент объявил о возобновлении выкупа акций, указывают также аналитики инвестбанка.

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