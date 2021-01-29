Котировки нефти, скорее всего, будут снижаться в пятницу - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут снижаться в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent стабилен на уровне $55 за баррель, в пятницу пройдет экспирация мартовского контракта, констатирует аналитик ПСБ. На следующей неделе основной темой на рынке сырья станет добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн барр./день при плановом смягчении ограничений на добычу ОПЕК+ на 0,5 млн барр./день.

"Мы считаем оправданным диапазон по нефти марки Brent в $50-55/барр. Также видим риски для движения котировок нефти вниз на фоне задержки с поставками вакцины от коронавируса в Европу", - отмечает Крылова.

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