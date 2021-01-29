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29 января 2021 года 10:13
Рубль может протестировать уровень 76,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
Курс рубля может протестировать уровень 76,5 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики Sber CIB считают, что рубль в пятницу может снова протестировать уровень 76,5 руб./$1, так как волатильность глобальных рынков все еще высока, а инвесторы могут хеджировать риски перед выходными. В центре внимания будет американская макростатистика, и если на торгах в США возобладает оптимизм, к вечеру рубль, вероятно, закрепится около 76 руб./$1, полагают в инвестбанке. Эксперты обращают внимание, что на фоне новых опасений, связанных с пандемией коронавируса и, соответственно, с перспективами спроса на нефть, на рынке с утра наблюдается коррекция. В этих условиях, по мнению аналитиков Sber CIB, котировки нефти марки Brent в пятницу, вероятно, проверят на прочность поддержку $55,2/барр., а в случае дальнейшего падения могут стабилизироваться в пределах $54,5-54,9/барр.. Если же они пробьются выше сопротивления $55,6/барр., что вполне вероятно во второй половине дня, то возможен рост до $56-56,3/барр. Также аналитики Sber CIB полагают, что в пятницу рынок ОФЗ может снова оказаться под давлением, и не исключают роста доходности на 1-3 б. п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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