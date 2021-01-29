Возможно ослабление рубля до 78 руб./$1 - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1, в целом позиции рубля выглядят очень слабо, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом приступил к тестированию сопротивления 76 руб./$1. В четверг состоялся его "прокол" с выносом котировок в район 76,5 руб./$1, однако благодаря улучшению внешнего фона к вечеру удалось отыграть часть потерь, и пара закрылась прямо на сопротивлении. Но в пятницу с утра эта отметка будет пройдена", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт отмечает, что в целом позиции рубля выглядят очень слабо - российская валюта в этом году практически не реагирует на позитивные факторы. Отчасти, по его мнению, это связано с тем, что, судя по характеру торгов, крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту до лучших времен. "Ждем каких-либо мер давления на них со стороны монетарных властей. В частности, нельзя исключить появления еще одной правительственной директивы с обязанием госкомпаний увеличить продажу валюты. Без поддержки государства курс рубля грозит очень быстро уйти выше отметки 80 руб./$1. Пока же ближайшей преградой, где может остановиться ослабление рубля, является район 78 руб./$1", - пишет Антонов.

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