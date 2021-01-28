Акции Facebook привлекательны для инвестиций в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Акции Facebook Inc. привлекательны для инвестиций в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Сильные результаты Facebook дают основания для повышения целевой цены по акциям компании с $300 до $330 за штуку. Мы считаем бумаги соцсети привлекательными для инвестиций в долгосрочной перспективе. Убеждены, что большая часть неопределенности, которая оказывает давление на акции, уже учтена в их котировках и целевой цене. Facebook демонстрирует результаты лучше ожиданий, и эта тенденция сохранится в ближайшее время", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Эксперт отмечает, что результаты Facebook за IV квартал 2020 года оказались значительно лучше ожиданий (главная причина сильных результатов - масштабные расходы рекламодателей на продвижение онлайн-продаж в праздничный период), но менеджмент вновь был осторожен в отношении прогнозов на 2021 год. Правда, по мнению аналитика инвесткомпании, кардинально новых рисков менеджмент не представил.

Facebook также объявила об одобрении buy back объемом $25 млрд в дополнение к действующей программе на $34 млрд, от которой на конец 2020 года осталось $8,6 млрд. Если все доступные для buy back средства будут использованы в 2021 году, это будет эквивалентно 4-5% дивидендной доходности, указывает Денисламов.

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