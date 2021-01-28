Вероятно снижение цен на золото и серебро в течение текущего года - Julius Baer

Вероятное восстановление экономики США должно привести к некоторому снижению цен на золото и серебро в течение текущего года, говорится в комментарии Julius Baer.

"Несмотря на то, что рынки золота и серебра в последнее время очень внимательно следили за перспективами роста, заседание ФРС не смогло их расшевелить вопреки обещанию продолжать кредитно-денежную поддержку восстанавливающейся, но все еще хрупкой американской экономики. Доходность по реальным облигациям США и доллару практически не изменилась, сохранив цены на золото и серебро на прежнем уровне", - пишет аналитик по сырьевым рынкам Карстен Менке.

Отсутствие реакции еще раз показывает, что цены четко отражают текущий уровень денежно-кредитного стимулирования, а одних только ожиданий от доходности облигаций, которые остаются на низком уровне дольше, не хватит для повторения прошлогоднего рекорда, отмечает эксперт. То же самое, по мнению аналитика, относится и к ожидаемому ослаблению доллара США не в последнюю очередь потому, что это должно быть отражением восстановления глобального роста и улучшения настроений на финансовых рынках в целом. Кроме того, отмечает Менке, это ослабление должно быть компенсировано более высокой доходностью облигаций как следствие продолжающегося восстановления и дальнейшего снижения спроса на безопасные активы.

"Очевидно, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, больше не беспокоит искателей безопасных активов, которые не проявляли активности на рынке золота с момента появления первых новостей о многообещающем процессе вакцинации. Объем вкладов в физически обеспеченных золотых изделиях (наш предпочитаемый показатель безопасных активов) фактически начал падать через несколько дней после публикации новостей. Мы прогнозируем, что объем этих вкладов продолжит постепенно снижаться, поскольку мы по-прежнему убеждены в восстановлении экономики, что должно привести к некоторому снижению цен на золото в течение текущего года. То же самое относится и к серебру, которое вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и последует тренду золота", - указывает эксперт Julius Baer.

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