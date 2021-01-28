Возможно снижение цены золота до $1818/унц. - Sber CIB

Возможно снижение цены на золото до уровня $1818 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"На наш взгляд, сейчас, когда рынок уже пробил поддержку на уровне $1840 за тройскую унцию, вполне возможно снижение цен на золото до $1818 за тройскую унцию. Если цены опустятся ниже, это создаст предпосылки для дальнейшей коррекции - до $1761 за тройскую унцию. Впрочем, если макроэкономические публикации в четверг окажутся достаточно обнадеживающими (что вполне вероятно), это может обеспечить стабилизацию рынка вблизи текущих уровней. Потенциал роста при этом будет ограничен сопротивлением на отметке $1853 за тройскую унцию", - указывает аналитик инвестбанка Михаил Шейбе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.