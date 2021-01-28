Спрос на золото со стороны промышленности в 2021г продолжит расти - ITI Capital

Спрос на золото со стороны промышленности в 2021г продолжит расти, а со стороны институциональных инвесторов - снижаться, отмечается в комментарии ITI Capital.

Как отмечают эксперты инвесткомпании, в 4К20 мировой спрос на золото сократился: -28% г/г до 783,4 т., согласно WGC. В 4К20 произошли изменения в структуре мирового спроса на золото. За 9М20 ключевыми потребителями выступали инвесторы, которые приобрели более 1,6 тыс. тонн, на 60% превысив показатель 2019 года при ценах свыше $2 тыс. за унцию. В 4К20 инвестиционный спрос упал до 140 тонн.

По мнению аналитиков ITI Capital, спрос на золото со стороны промышленности (производители полупроводников, ювелиры), видимо, продолжит восстанавливаться в 2021г, однако тренд по снижению спроса на золото со стороны институциональных инвесторов сохранится.

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