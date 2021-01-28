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28 января 2021 года 12:31
Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию вниз в четверг - "ЛОКО-Инвест"
Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию вниз в четверг, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой "Инвесторы в США объясняют продажи в акциях задержкой с принятием бюджетных стимулов и слабыми финотчетами крупных компаний. Однако если открыть календарь самих отчетов, то абсолютное большинство отчитавшихся компаний США оказались лучше ожиданий. Возможно, сказывается поведение крупных хедж-фондов, которые на фоне хайповой истории вокруг GameStop сокращают свои позиции в акциях США. А возросшая роль ритейл-инвесторов способствует повышению волатильности", - отмечает Полевой. Ожидаемое всеми заседание ФРС прошло без сюрпризов, констатирует эксперт "ЛОКО-Инвеста": Пауэлл пообещал сохранить стимулирующую политику надолго в интересах экономики, где риски остаются, а также объявить рынкам о сокращении объемов покупки активов заранее, чтобы избежать массивных распродаж. Ситуация в экономике ФРС беспокоит сильнее, чем перегретость рынков. Что касается инфляции, то ФРС подтвердила, что реагировать на временный рост инфляции регулятор не будет. Все это в сумме обеспечило дальнейшее движение доходностей длинных US-Treasuries медленно вниз. "В четверг в США продолжат выходить отчетности компаний, а в части статистики важными будут данные по ВВП за 4К20. Акции могут продолжить корректироваться, что будет поддерживать спрос на доллар и американские госбонды", - указывает Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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