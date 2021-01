Индекс S&P 500, вероятно, снизится к 3715-3725 пунктам в ближайшей перспективе - BCS Express

Индекс S&P 500, вероятно, снизится к уровням 3715-3725 пунктов уже в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Более 2,5% потерял американский индекс S&P 500 на торгах в среду, констатирует аналитик. Реакция рынка акций на итоги заседания ФРС негативная, так как особых сюрпризов в плане монетарной политики не было, но были отмечены риски для экономики. "В целом заявления ФРС подтверждают готовность регулятора к активному монетарному стимулированию, если того потребует ситуация в экономике. При прочих равных условиях это в целом позитивно для рынка акций и негативно для доллара. Впрочем, многое уже в цене финансовых активов, рынкам нужны новые драйверы", - отмечает Карпунин.

Отчеты крупнейших корпораций США, вышедшие в среду, окажут, по мнению эксперта инвесткомпании, смешанное влияние. Результаты Apple Inc. и Facebook Inc. превзошли консенсус-прогнозы как по выручке, так и по чистой прибыли. Отчет Tesla Inc. оказался хуже ожиданий. "Однако все три акции на постмаркете снизились, и причины в первую очередь стоит искать в рыночном сентименте, который поменялся после резкого импульса снижения по индексу", - указывает Карпунин.

"По индексу S&P 500 уже в самой ближайшей перспективе могут быть протестированы первые цели коррекции около 3715-3725 пунктов. Их потенциальный пробой откроет дорогу к следующему ориентиру - около 3630 пунктов", - считает аналитик BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.