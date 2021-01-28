Цена нефти, вероятно, продолжит снижение в четверг - Sber CIB

Цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к риску, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

По мнению аналитиков Sber CIB, цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к риску и протестирует поддержку $55,2 за баррель. Дальнейшее падение и стабилизация в пределах $54,5-54,9 за баррель маловероятны: выйдет много макростатистики, но слабых данных не ожидается. Ближайшее сопротивление находится на уровне $56 за баррель, а при дальнейшем росте котировки могут закрепиться в диапазоне $56,3-56,7 за баррель, полагают в Sber CIB.

Эксперты Sber CIB не исключают, что в течение дня рискофобия может вновь усилиться, а против рубля могут играть политические риски, поэтому по итогам четверга он, вероятно, закрепится около 76 руб./$1.

Доходность десятилетних госбумаг США в среду вечером снизилась до 1,01%, в четверг утром доходность азиатских гособлигаций в локальных валютах стабильна. Отток средств из активов развивающихся стран продолжается, поэтому в четверг доходность ОФЗ, вероятно, вырастет на 3-5 б. п., считают в Sber CIB.

Также эксперты инвестбанка полагают, что российский рынок акций может снизиться в начале торговой сессии в четверг. Главный фактор риска - геополитика.

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