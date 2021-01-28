Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты российских компаний и макростатистика:

- "Полюс", "ФосАгро" опубликуют операционные результаты;

- Ежемесячные макроэкономические показатели России будут обнародованы в 19:00 МСК, а в 16:00 МСК ожидаются еженедельные данные по золотовалютным резервам;

- В США выйдут данные по ВВП и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, в Германии - индекс потребительских цен.

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