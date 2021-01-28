Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, вероятно, со снижения - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, вероятно, со снижения, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи за среду потерял 1,4%, причем обороты торгов возросли, что говорит о том, что идут реальные сильные продажи акций, отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

"Рублевый индикатор рынка закрылся на отметке 3343,6 пункта. Поддержка располагается в районе 3300 пунктов. С учетом вечерней сессии и утреннего снижения в четверг американских фьючерсов еще на треть процента, можно ожидать, что индекс Мосбиржи начнет "штурмовать" поддержку. И далеко не факт, что она устоит. В этом случае можно ожидать снижения индекса еще на 100 пунктов", - предполагает Антонов.

Эксперт при этом не считает, что коррекция будет длительной, ведь поводов для активных распродаж, по его мнению, нет. Очень скоро инвесторы вспомнят о близости начала реализации нового пакета стимулирующих мер в объеме 1,9 трлн долларов, и под появление этих денег начнется скупка акций, полагает Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.