Индекс S&P 500 в среду возобновит попытки закрепиться выше 3861п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 на торгах в среду возобновит попытки закрепиться выше исторического максимума - 3861п, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Индекс широкого рынка накануне достиг нового исторического максимума, но встретил давление продавцов и не смог закрепиться выше 3860 пунктов. Верхняя граница равноудаленного канала в области 3865-3870 пунктов все еще выступает серьезным сопротивлением. После краткосрочной консолидации вероятно продолжение восходящего движения", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Президент Байден объявил, что власти США купят по 100 млн дополнительных доз вакцины у Pfizer и Moderna. С учетом этого заказа суммарный объем закупок составит 600 млн. Этого количества достаточно, чтобы привить от коронавируса 300 млн человек. Число госпитализированных с COVID-19 в США сократилось до 108 тыс., что соответствует уровням середины декабря. Фиксируемая ежедневно заболеваемость демонстрирует тенденцию к снижению. Это позволяет штатам постепенно снимать ограничения, что поддерживает настроения инвесторов.

Аналитик "Фридом Финанс" считает, что по итогам текущего заседания ФРС, которое завершается сегодня, особых новостей не будет, и драйвером для движения рынка это событие не станет. Представители Федрезерва сохранят мягкую риторику, в очередной раз указав на необходимость длительного периода низких ставок и продолжение программы покупки активов.

Квартальные результаты компаний и реакция рынка на них пока носят смешанный характер. Однако отчет Microsoft оказался сильным, поэтому технологический сектор сегодня способен стать локомотивом роста широкого рынка, полагает Денисламов.

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