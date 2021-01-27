Рынок акций РФ находится в равновесии под воздействием разнонаправленных факторов - "Русс-Инвест"

Рынок акций РФ находится в равновесии, и пока нет существенных факторов для сильного направленного движения от текущих уровней, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Рынок акций в последние дни консолидируется вблизи важных технических уровней после периода роста в конце декабре-начале января. Основной рублевый индекс Мосбиржи закрыл разрыв вблизи отметки в 3380 пунктов. С начала января также остается технический разрыв на уровне 3295 пунктов, но его закрытие возможно в случае продолжения коррекции вниз. Показатели девятидневной RSI по индексу Мосбиржи находятся на уровне 50%, что отражает в целом отсутствие направленной тенденции на рынке в настоящее время и нейтрализацию состояния перекупленности, которая наблюдалась на рынке две недели назад, когда показатель RSI был выше 80%", - указывает Беденков.

Индекс Мосбиржи скорректировался вниз почти на 3,5% от январских максимумов в 3520 пунктов, который был достигнут резким семипроцентным рывком в начале января, напоминает эксперт. На прошлой неделе индекс Мосбиржи потерял 2%, а на этой прибавляет около 0,4%. В последние дни торговые обороты остаются достаточно высокими и превышают 100 млрд. руб. по бумагам, входящим в расчет индекса Мосбиржи.

По мнению аналитика инвесткомпании, на рынок влияют разнонаправленные факторы, которые способствуют формированию бокового движения. Цены на нефть стабилизировались в диапазоне 54,5-56,6 долл. за барр. по смеси Brent, что в целом можно назвать комфортным уровнем для текущей ситуации в глобальной экономике. После роста притока капитала в развивающиеся рынки и российские бумаги закономерна некоторая пауза, что используют краткосрочные спекулянты для фиксирования прибыли.

Фактором риска, по мнению эксперта, можно назвать сохранение сложной ситуации с пандемией и продолжение карантинов в ряде экономически развитых стран. Выявление вспышки заболеваемости в Китае также несет в себе риски для глобальной экономики и фондового рынка.

"Перспективы рынка на ближайшую неделю кажутся нейтральными. Рынок находится в равновесии, и пока нет существенных факторов для сильного направленного движения от текущих уровней. Усиление риска новых санкций может отразиться на рыночной динамике, но пока поведение участников свидетельствует о сдержанных ожиданиях в этом отношении. В целом можно предположить сохранение бокового движения на фоне возможного отскока в тех бумагах нефтегазового и банковского секторов, которые в последнюю неделю были хуже рынка", - прогнозирует аналитик "Русс-Инвест".

Локомотивами снижения из отраслевых индексов в последнюю неделю стали отрасли, которые были в лидерах по темпам роста в начале месяца, напоминает Беденков. Это нефтегазовый и банковский секторы. В то же время лучше рынка смотрятся телекоммуникационный сектор и химия. Среди отдельных эмитентов в лидерах по темпам роста за последнюю неделю аналитик выделяет акции "ФосАгро", цены которых прибавили 7,6%. Котировки акций "ПИК" прибавили 6,5%. Акции "Распадской" выросли в цене на 4,4%.Акции АФК "Система" и "Интер РАО" выросли в цене на 3,8% и 3,1% соответственно.

Аутсайдерами за последней пять торговых сессий можно назвать обыкновенные акции "Мечела", котировки которых упали на 4,9%. Бумаги "РусАла" потеряли в цене примерно 5,1%. Котировки акций "ММК" просели на 4,9%, а акции "ЛУКОЙЛа" снизились в цене на 4,8%, констатирует Беденков.

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