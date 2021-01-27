Фондовый рынок РФ в 2021г может стать одним из основных бенефициаров экономического роста в мире - "Атон"

2021 год должен принести самый сильный экономический рост в мире за последние 20 лет, и российский фондовый рынок должен стать одним из основных его бенефициаров, говорится в аналитическом материале ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского.

"2020 год во многих отношениях стал историческим. Экономический кризис, который обрушился на мировую экономику после первой вспышки COVID-19 в феврале, оказался самым глубоким и одновременно самым быстротечным с окончания Второй мировой войны. Его глубину можно сравнить лишь с Великой депрессией 1930-х, а его масштабы значительно превзошли экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом 2008 года", - напоминает эксперт инвесткомпании.

Ожидаемый ущерб оказался настолько серьезным, что монетарные и фискальные власти были вынуждены пойти на чрезвычайные меры реагирования. Широкий комплекс агрессивных мер стимулирования смягчил сокращение доходов и позволил сохранить функционирование кредитных рынков. В результате экономический спад оказался на удивление недолгим и больше похожим скорее на внезапное масштабное стихийное бедствие нежели на затяжной экономический кризис по типу 2008-09 года, указывает Каминский.

Эксперт подчеркивает, что благодаря агрессивной стимулирующей политике мировых центробанков 2020г по факту выдался весьма позитивным для финансовых рынков в целом, несмотря на сопутствующую волатильность. С точки зрения аллокации по классам активов в начале года лучше всего сработали ставки на рост волатильности (неизбежный в конце цикла) и бегства от риска через US Treasuries и золото, а позднее, примерно с начала второго квартала - рынки акций, в особенности технологического сектора, и корпоративных бондов.

По мнению Каминского, 2021г должен принести самый сильный экономический рост в мире за последние 20 лет, который ускорится уже во 2 квартале по мере ослабления второй волны COVID-19, прогресса с вакцинацией и новых пакетов стимулов. Это должно усилить и продлить ротацию в циклические активы, сырье и развивающиеся рынки, начавшуюся прошлой осенью.

"С точки зрения аллокации по классам активов мы рекомендуем сохранять ориентированность портфелей в сторону циклических активов и активов "стоимости" ('Value'), которые должны и дальше обгонять широкий рынок, поскольку вакцинирование будет стимулировать более широкое открытие экономик, а дополнительные пакеты стимулов поддержат восстановление", - отмечает аналитик "Атона". По его мнению, наилучшими перспективами в 2021г обладают:

- Акции в целом как класс активов. В особенности, циклических секторов (Financials, Energy, Metals & Mining, Consumer Discretionary, Industrials) и развивающихся рынков, несмотря на уже произошедшее ралли. "Они должны обрести "второе дыхание" на фоне ожидания синхронного ускорения экономик. Российский фондовый рынок, будучи одним из наиболее привлекательных развивающихся рынков с высокой дивидендной доходностью и экспозицией на нефть, должен стать одним из основных бенефициаров. Разумеется, с учетом сопутствующих рисков, в основном внешнеполитических", - подчеркивает Каминский.

- Сырьевые товары в целом как хедж от начинающей расти инфляции. В особенности сектора Energy. Также в качестве хеджа эксперту продолжает нравиться золото, которое выглядит привлекательно после полугодовой консолидации.

- Корпоративные бонды. "Но лишь отдельного сегмента категории High Yield, где еще остался хоть какой-то потенциал сокращения спредов. В сегменте Investment Grade он полностью выбран. Также остался некоторый потенциал укрепления в суверенных бондах развивающихся рынков в локальной валюте (т.н. "керри-трейд"), однако ожидаемое продолжение роста доходностей US Treasuries на длинном конце ограничивает потенциал такого трейда и заставляет фокусироваться на короткой и средней дюрации", - отмечает эксперт "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.