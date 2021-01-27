Вероятность укрепления рубля до 72-72,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе сохраняется - "ЛОКО-Инвест"

Вероятность укрепления курса рубля к доллару до уровней 72-72,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе сохраняется, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

"Оценка геополитических рисков, с нашей точки зрения, не изменилась, несмотря на сообщения о переговорах Путина и Байдена, в том числе по наиболее чувствительным вопросам возможных кибератак со стороны РФ, отравления Навального, его ареста и последовавших митингов, а также перспектив разрешения украинского кризиса. В контексте взаимоотношений РФ и Запада крайне интересным будет выступление Путина на Давосском форуме, где мы, возможно, услышим объяснение логики действий России на мировой арене и готовность действовать "сообща". Но насколько мировые лидеры стран государств и бизнеса будут готовы проникнуться этим - большой вопрос", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

"Угроза новых санкций была, есть и будет, но в рамках нашего базового сценария мы по-прежнему склоняемся к идее отсутствия каких-то серьезных секторальных ограничений. Поэтому их угроза будет сдерживать потенциал для укрепления рубля, но серьезного ослабления с текущих уровней без значимого ухудшения основных фундаментальных вводных мы не ожидаем. Среднесрочный прогноз возможного укрепления до 72-72,5 руб./$1 сохраняем, в среду же ждем торги около 75 руб./$1", - указывает эксперт "ЛОКО-Инвеста".

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