Идея дня: инвесторы должны быть осторожны с покупкой акций компаний альтернативной энергетики - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторы должны быть осторожны с покупкой растущих акций компаний альтернативной энергетики, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы должны быть осторожны с покупкой акций, которые находятся в центре внимания. Индустрия электромобилей имеет долгосрочные перспективы роста спроса, но текущая динамика цен акций таких компаний выглядит авансом будущим доходам. Текущие ценовые уровни могут быть использованы компаниями для привлечения нового капитала и размывания долей акционеров", - предупреждают эксперты инвестбанка.

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