Базовый прогноз цены золота в 2021г - уровень $2000/унц. - "Альфа-Капитал"

Базовым прогнозом для цены на золото в 2021 году является уровень $2000 за тройскую унцию, говорится в обзоре управляющей компании "Альфа-Капитал".

Очевидным негативным фактором для золота в 2021 году будет восстановление экономики после просадки 2020 года, так как это уменьшит спрос на защитные активы, при этом фактором поддержки цен могут стать инфляционные ожидания, считают аналитики управляющей компании.

Рост цен платины и палладия также будет способствовать росту цены золота, полагают эксперты "Альфа-Капитала". По крайней мере, отмечают они, если рассматривать золото как спекулятивный инструмент, то идея догоняющего роста за платиной или палладием ничем не хуже идеи покупки золота для защиты от инфляции или других глобальных рисков.

Аналитики управляющей компании рассматривают три возможных сценария на текущий год:

- Базовый прогноз: ориентир цены золота - $2000 за тройскую унцию;

- Благоприятный прогноз: ориентир цены золота - $2200 за тройскую унцию в случае появления признаков вторичной рецессии в крупных экономиках и еще большего смягчения политики ФРС (например, при таргетировании кривой доходности казначейских облигаций, особенно в длинном конце кривой).

- Возможное снижение цены на золото до $1600 за тройскую унцию (например, если ФРС начнет ужесточать риторику в ответ на ускорение инфляции.

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