BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Fastly с ожидаемой доходностью до 40%

BCS Express 26 января 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Fastly Inc.". Цена входа: уровни $100-110 за штуку, потенциальная доходность: до 40%; горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, стоп-лосс: $83, говорится в комментарии инвесткомпании.

Торговый план инвестиционной идеи по акциям Fastly Inc. предусматривает фиксацию 70% позиции при достижении котировками бумаг первой цели на уровне $148 за штуку и закрытие оставшихся 30% при достижении $170 за штуку. "О смене сентимента в худшую сторону укажет пробой уровня $83 сверху вниз. Компанию можно рассмотреть для долгосрочного портфеля акций роста", - считает эксперт Андрей Мамонтов.

"С января по октябрь 2020 года цена акций поднялась на 570%. После этого последовала коррекция, сейчас бумаги торгуются на 22% ниже максимума. С начала ноября образовался новый импульс роста. После этого цена скорректировалась к уровню поддержки $83, и прошлая неделя закрылась выше $95 - уровень сопротивления, образованный импульсом октября, теперь в пользу покупателей. Эти факторы подтверждают, что восходящий тренд может продолжиться", - указывает эксперт BCS Express.

Среди факторов в пользу покупки акций Fastly аналитик инвесткомпании отмечает следующие:

- Выручка (Платформа Fastly работает эффективнее и быстрее конкурентов (например, Akamai Technologies), что позволяет в высоком темпе наращивать клиентскую базу. В 2020 году продажи увеличились на 47% г/г, до $268 млн. Прогнозируется рост продаж к декабрю 2021 года на 30,7%, к концу 2022 года - на 67%).

- У бизнеса низкая долговая нагрузка, отрицательный чистый долг. Краткосрочные активы ($529 млн) превышают краткосрочные ($66 млн) и долгосрочные ($30 млн) обязательства.

- Общий объем рынка присутствия компании руководство Fastly оценивает в $35 млрд. Сейчас ее доля составляет всего $268 млн, так что возможности для развития очень широки.

При этом Мамонтов отмечает, что ожидается снижение прибыли компании в среднем на 17% в год в ближайшие три года. Сейчас Fastly не является прибыльной, и в этот период таковой и не станет.

Fastly Inc. разработала платформу пограничных облачных вычислений. Она позволяет обрабатывать информацию в облаке ближе к тому месту, где вы работаете, а не к привязанному центру обработки данных. Fastly повышает скорость работы веб-сайтов и мобильных приложений. Пользователи быстрее получают контент, а затраты клиентов компании на вычислительные мощности снижаются. В клиентском портфеле Fastly такие компании, как Pinterest Inc., Shopify, Slack и другие. Капитализация - $11 млрд.

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