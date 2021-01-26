Возможны попытки роста фондовых индексов на российском рынке - "Велес Капитал"

Возможны попытки роста фондовых индексов на российском рынке в ближайшие дни, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник изменялись незначительно, пребывая в неопределенности относительно дальнейшего направления движения. Рублевый индикатор консолидировался чуть ниже 3400 пунктов, у средней полосы Боллинджера дневного графика. Если санкционные угрозы в ближайшие дни не реализуются, российские активы могут временно абстрагироваться от геополитических рисков и предпринимать попытки роста", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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