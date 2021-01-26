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26 января 2021 года 14:09
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3350-3450 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3350-3450 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Индекс Мосбиржи во вторник к 11:00 мск снизился на 0,7% на фоне разнонаправленной динамики американского рынка акций и продолжающейся консолидации в ценах на нефть. Вектор торгам задает главным образом новость о затягивании рассмотрения предложенного Байденом пакета экономических стимулов в объеме $1,9 трлн. Отношение инвестсообщества к этой ситуации неоднозначно. Одобрение пакета способно вызвать единовременную активизацию покупок рисковых инструментов. В то же время усиление долговой нагрузки на крупнейшие экономики ведет к повышению спроса на низкодоходные активы и к снижению объема инвестиций в EM", - отмечает Осин. По мнению эксперта, на этом фоне несколько лучше рынка выглядят бумаги "Роснефти". Компания 26 января сообщила, ссылаясь на результаты экспертизы, которую провели ведущие мировые технологические и юридические компании, что ее проект "Восток Ойл" не подпадает под санкционные ограничения. "ВСМПО-Ависма" и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, что значительно снижает для компании риски падения производства, с которым она столкнулась 2020 году, указывает также Осин. Эксперт напомнил, что тогда план выпуска товарной титановой продукции был сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. тонн. Boeing и Airbus разработали для своих 20 крупнейших поставщиков, включая "ВСМПО-Ависма", план поставок на ближайшие три года, он несколько превышает объемы заказов этих производителей. Поставки материалов для Boeing формируют 20% выручки ВСМПО. "Хуже рынка торгуются акции "ММК". В четвертом квартале группа нарастила выплавку стали на 14,9%, за весь ушедший год показатель упал на 7%. С учетом динамики цен на сталь и курса рубля эти данные соответствуют текущим оценкам справедливой стоимости компании. Однако отсутствие позитивного сюрприза в отчетности дало инвесторам повод зафиксировать прибыль, так как капитализация "ММК" увеличилась более чем на 50% за последние три месяца, даже несмотря на наблюдаемую в последние дни коррекцию", - комментирует аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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