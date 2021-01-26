Минфин, возможно, предложит ОФЗ 52003 для аукциона в среду - Уралсиб

Минфин, возможно, одной из бумаг для аукциона в среду предложит линкер ОФЗ 52003 с погашением в 2030 году, сообщается в обзоре Уралсиба.

"После падения в пятницу желание избавиться от российского госдолга у инвесторов поубавилось, но и спрос, несмотря на снижение котировок, пока не появился. Ситуация остается неустойчивой, и спровоцировать новое падение довольно легко. Во вторник Минфин должен объявить комбинацию выпусков для аукционов в среду. Мы надеемся, что он откажется от чрезмерно осторожной тактики и проведет два безлимитных аукциона. Вполне возможно, что одной из предложенных бумаг будет линкер ОФЗ 52003 с погашением в 2030 году", - пишет аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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