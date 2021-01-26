Цена нефти на текущей неделе останется в диапазоне $53-55/барр., сохраняя волатильность - Альфа-банк

Цена нефти на текущей неделе останется в диапазоне $53-55/барр., сохраняя волатильность на фоне дальнейших опасений по поводу роста заболеваемости COVID-19, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Возобновление дискуссии вокруг пакета стимулов в США вновь оказало поддержку текущим ценам на нефть на фоне умеренно позитивного настроения, сохраняющегося на нефтяном рынке вкупе со сдержанным ослаблением курса доллара в течение дня, - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш. - Хотя на глобальных рынках по-прежнему сохраняется тренд на дальнейшее восстановление цен на нефть, мы вновь высказываем свои опасения в отношении возможной коррекции, отмечая целый ряд признаков, сигнализирующих о предстоящем замедлении восстановления нефтяного рынка. Так, значительное увеличение прироста новых случаев COVID19 в Китае (124 случая против вчерашних 80) угрожает традиционному в период Китайского Нового года росту потребления моторного топлива, в то время как Венесуэла и Иран планируют нарастить добычу нефтяного сырья".

Так, министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран в ближайшие месяцы планирует восстановить добычу нефти до уровней, предшествующих санкционным, что предполагает выход экспорта на планку порядка 2,3 млн барр./сутки. Более того, Венесуэла также озвучила планы по восстановлению нефтедобычи, тестируя экспортные каналы через Малайзию в обход санкционного режима США.

Поскольку странам-участницам ОПЕК+ всё сложнее даётся задача достижения консенсуса в отношении дальнейшего смягчения квот, дополнительные 2,5 млн барр./стуки вполне могут нанести серьёзный урон и без того хрупкому балансу на нефтяном рынке, что также найдёт своё отражение в ожиданиях рынка, полагает эксперт Альфа-банка. В результате дальнейшее увеличение избытка предложения может оказать дополнительное давление на цены, что, по оценкам эксперта, приведёт к снижению цены на нефть до $53-55/барр.

"Если же участники рынка сочтут, что увеличивается риск новых локдаунов в США и Китае (ключевых странах-потребителях сырой нефти), мы не исключаем, что цена на Brent может протестировать уровень $51/барр., который при текущей конъюнктуре рынка мы считаем наиболее близким к справедливой стоимости чёрного золота по итогам января", - прогнозирует Волш.

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