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26 января 2021 года 11:51
"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $ 73,1
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной ценой $ 73,1 за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Мы рекомендуем "покупать" акции компании с прогнозной ценой на уровне $ 73,1 за акцию (наша оценка справедливой стоимости Citigroup составляет $152,3 млрд), что предполагает потенциал роста котировок в перспективе 12 месяцев на 19,3% от текущего уровня. На наш взгляд, недавнее снижение бумаг банка предоставляет хорошую возможность для наращивания длинных позиций", - пишет старший аналитик Игорь Додонов. Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Citigroup - самый глобальный банк в мире, обслуживает порядка 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах. При этом банк один из крупнейших эмитентов кредитных карт. -Citigroup вполне неплохо пережил кризисный 2020 год. Банку удалось сохранить выручку на уровне предыдущего года, остаются высокими его показатели достаточности капитала и ликвидности. - "Мы рассчитываем, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом, лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе", - указывает Додонов. - Преимуществом Citigroup является высокая дивидендная доходность акций. Кроме того, банк, как ожидается, вскоре возобновит реализацию программы выкупа акций. Citigroup является одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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