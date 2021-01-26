"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $ 73,1

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной ценой $ 73,1 за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы рекомендуем "покупать" акции компании с прогнозной ценой на уровне $ 73,1 за акцию (наша оценка справедливой стоимости Citigroup составляет $152,3 млрд), что предполагает потенциал роста котировок в перспективе 12 месяцев на 19,3% от текущего уровня. На наш взгляд, недавнее снижение бумаг банка предоставляет хорошую возможность для наращивания длинных позиций", - пишет старший аналитик Игорь Додонов.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Citigroup - самый глобальный банк в мире, обслуживает порядка 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах. При этом банк один из крупнейших эмитентов кредитных карт.

-Citigroup вполне неплохо пережил кризисный 2020 год. Банку удалось сохранить выручку на уровне предыдущего года, остаются высокими его показатели достаточности капитала и ликвидности.

- "Мы рассчитываем, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом, лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе", - указывает Додонов.

- Преимуществом Citigroup является высокая дивидендная доходность акций. Кроме того, банк, как ожидается, вскоре возобновит реализацию программы выкупа акций.

Citigroup является одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами.

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