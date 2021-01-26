Вероятно ослабление рубля в краткосрочной перспективе - "Альфа-Капитал"

Вероятно ослабление курса рубля в краткосрочной перспективе, средне- и долгосрочные перспективы, наоборот, благоприятны, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал".

"Хотя средне- и долгосрочные перспективы рубля остаются благоприятными (мы ожидаем укрепления рубля до конца 2021 года), пятничная динамика и движение в понедельник показывают, что краткосрочные риски в рубле остаются повышенными. Инвесторы готовы видеть повышенные риски в любых сколько-нибудь значимых внутри- и внешнеполитических событиях, даже если они не несут прямой угрозы для экономики или финансовых рынков", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин.

Что касается ухудшения прогнозов по ситуации в мировой экономике из-за медленного прогресса в борьбе с COVID-19, то Россия в сравнении с другими странами выглядит очень выигрышно, считает эксперт. "Это касается, например, резервов, которые можно задействовать для поддержки экономики, и довольно экономного подхода, которому следовало правительство РФ в 2020 году. И это должно положительно сказываться на рубле в обозримой перспективе", - пишет Брагин.

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