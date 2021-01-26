Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта, начав понедельник с укрепления к доллару и евро, завершила торги снижением. Окончание основного периода налоговых выплат, когда компании перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, стало фактором для ослабления национальной валюты. На фоне опасения новых санкций со стороны США инвесторы снижают интерес к рисковым рублевым активам", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,04% и составила 55,43 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,13% и составила 52,2 долларов за баррель. "Ожидание принятия решений по масштабным мерам стимулирования экономики США оказывает поддержку котировкам, однако остаются факторы, которые могут стимулировать снижение цен на сырье: темпы новых заражений коронавирусом в странах АТР, а также ситуация с пандемией в Европе", - указывает эксперт "Универ Капитала".

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