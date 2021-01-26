ВЗГЛЯ: Возможно снижение доходности ОФЗ на 1-3 б. п. во вторник - Sber CIB

Возможно снижение доходности ОФЗ на 1-3 б. п. во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Активность на рынке ОФЗ перед двухдневным заседанием ФРС США, скорее всего, будет низкой. Если Минфин решит предложить рынку на аукционах в среду только инфляционные выпуски, то эксперты Sber CIB не исключают возможного снижения доходности ОФЗ во вторник на 1-3 б. п.

Котировки нефти марки Brent во вторник утром держатся около уровня поддержки в $55,5 за баррель и скорее отступят в диапазон $54,4-54,8, чем консолидируются в пределах $56,2-56,6 за баррель, полагают в Sber CIB. Рынок беспокоит рост заболеваемости коронавирусом, который давит на спрос, однако сокращение поставок нефти из России, Ирака и Ливии поддерживает цены, отмечают аналитики.

Также, по мнению экспертов инвестбанка, ослабление рубля и других валют развивающихся рынков, судя по всему, обусловлено возможной задержкой со стимулированием экономики США в отсутствие позитивных новостей и других значимых факторов. Во вторник на рынок может оказать давление новый прогноз МВФ по темпам роста мировой экономики, если он окажется недостаточно оптимистичным. В этом случае рубль может подешеветь до 75,8 руб./$1.

Аналитики Sber CIB ждут нейтральной динамики российского фондового рынка во вторник, но возможно и снижение на фоне геополитических рисков.

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