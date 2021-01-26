Возможно ослабление рубля до 76 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1 и даже выше во вторник, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Мы не видим во вторник причин, позволяющих рублю отыграть хотя бы часть потерь последних дней. Падают ОФЗ и нефть, и слабо, но растет доллар к корзине мировых валют. Ушла поддержка со стороны налогового периода. В такой ситуации первая цель снижения - 76 руб./$1 - становится все реальнее и реальнее. Не исключено, что пара ее не только протестирует на прочность во вторник, но и сумеет закрепиться выше при ухудшении внешнего фона", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.