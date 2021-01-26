Вероятно снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов во вторник - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет, вероятно, с небольшим понижением, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Неделя на российском рынке акций началась с попытки отскока на благоприятном фоне. С самого старта понедельника индекс Мосбиржи прибавил около процента и протестировал ранее пройденную нижнюю границу бокового коридора, в рамках которого торги проходили большую часть января. На этом импульс роста завершился, и далее в течение сессии наблюдалось плавное сползание котировок, - отмечает Карпунин. - Таким образом, сформировался еще один сигнал слабости покупателей и затухания "бычьего тренда". Сил для продолжения восходящей тенденции недостаточно, хотя если отбросить геополитику, то внешние факторы пока не располагают к формированию полноценной коррекции".

"Голубые фишки" по-прежнему выглядят слабее индекса акций средней и малой капитализации - это признак фиксации прибыли крупными участниками, в том числе нерезидентами, обращает внимание аналитик инвесткомпании. В то же время, отмечает он, долларовый РТС продолжает отставать от динамики других развивающихся стран.

"По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей важной поддержки и в то же время ориентира для снижения можно выделить район 3320-3330 пунктов. Об отмене сценария со спуском к этим отметкам можно будет говорить лишь в случае закрытия пары сессий выше отметки 3440 пунктов", - указывает Карпунин в комментарии BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.