.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятна стабилизация рубля около 75 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
25 января 2021 года 17:49

Вероятна стабилизация рубля около 75 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк

Вероятна стабилизация курса рубля к доллару около уровня 75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.

"На предстоящей неделе мы ожидаем стабилизации курса российской валюты вблизи 75 руб./$1. Напомним, что в ближайшие дни завершается налоговая неделя (понедельник - дата платежей по НДПИ, в четверг уплачивается налог на прибыль). Однако мы считаем, что фактор поддержки валютного рынка со стороны экспортеров был уже реализован в начале прошлой недели. Мы также не ожидаем повышения цен на нефть в ближайшие дни на фоне роста заболеваемости COVID-19 в азиатских странах", - пишут аналитики Андрей Кулаков, Гульнара Хайдаршина, Сергей Коныгин и Владислав Данилин.

Также эксперты отмечают, что влияние на рынки на текущей неделе могут оказать новости с форума "Давосские диалоги", заседание ФРС США по монетарной политике и выход первой оценки роста экономики США в 4К20.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
26 января 2021 года 10:37
Идея дня: интерес стратегических инвесторов к "Детскому миру" обоснован - "ВТБ Мои Инвестиции"
По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", интерес стратегических инвесторов к "Детскому миру" обоснован, говорится в комментарии инвестбанка. "Тема переоценки стоимости традиционных ритейлеров в связи с развитием их онлайн-бизнеса становится всё более актуальной. IPO Ozon уже заставило публичных...    читать дальше
.
26 января 2021 года 10:26
Вероятно ослабление рубля в краткосрочной перспективе - "Альфа-Капитал"
Вероятно ослабление курса рубля в краткосрочной перспективе, средне- и долгосрочные перспективы, наоборот, благоприятны, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал". "Хотя средне- и долгосрочные перспективы рубля остаются благоприятными (мы ожидаем укрепления рубля до конца 2021...    читать дальше
.
26 января 2021 года 10:12
ВЗГЛЯ: Возможно снижение доходности ОФЗ на 1-3 б. п. во вторник - Sber CIB
Возможно снижение доходности ОФЗ на 1-3 б. п. во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Активность на рынке ОФЗ перед двухдневным заседанием ФРС США, скорее всего, будет низкой. Если Минфин решит предложить рынку на аукционах в среду только инфляционные выпуски, то эксперты Sber...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:56
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макроэкономика и операционные данные: - "ММК" опубликует операционные показатели; - МВФ представит обзор перспектив развития мировой экономики; - В Великобритании выйдут данные...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:51
Рынок акций РФ откроет торги во вторник, скорее всего, снижением - "Атон"
Российский рынок акций откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, снижением на 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:48
Возможно ослабление рубля до 76 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1 и даже выше во вторник, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Мы не видим во вторник причин, позволяющих рублю отыграть хотя бы часть потерь последних дней. Падают ОФЗ и нефть, и слабо, но растет доллар к корзине мировых валют. Ушла...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:38
Поводов для роста цены на нефть пока нет - ПСБ
Поводов для роста цены на нефть марки Brent в настоящее время нет, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цена на нефть марки Brent остается пока чуть выше диапазона $50-55 за баррель, но поводов для дальнейшего роста мы по-прежнему не видим. С одной стороны, есть...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:37
Brent - $55,57 за баррель
Американские фондовые индексы показали смешанную динамику по итогам волатильной сессии в понедельник. Фондовые индексы государств АТР опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:26
Потенциал снижения котировок нефти пока сохраняется - BCS Express
Потенциал дальнейшего снижения котировок нефти марки Brent в рамках коррекции пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Цены на нефть в понедельник подросли на фоне оптимизма вокруг пакета фискальных стимулов США в размере $1,9 трлн и позитивной статистики из Индии,...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:14
Вероятно движение рубля к уровню 75-77,5 руб./$1 - ПСБ
Вероятно движение рубля к верхней границы диапазона 75-77,5 руб./$1 в ближайшие сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "На сложившемся к началу сессии во вторник негативном внешнем фоне ожидаем ослабления российской валюты, что приведет к выходу пары доллар/рубль в район 75,6...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.