Вероятна стабилизация рубля около 75 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк

Вероятна стабилизация курса рубля к доллару около уровня 75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.

"На предстоящей неделе мы ожидаем стабилизации курса российской валюты вблизи 75 руб./$1. Напомним, что в ближайшие дни завершается налоговая неделя (понедельник - дата платежей по НДПИ, в четверг уплачивается налог на прибыль). Однако мы считаем, что фактор поддержки валютного рынка со стороны экспортеров был уже реализован в начале прошлой недели. Мы также не ожидаем повышения цен на нефть в ближайшие дни на фоне роста заболеваемости COVID-19 в азиатских странах", - пишут аналитики Андрей Кулаков, Гульнара Хайдаршина, Сергей Коныгин и Владислав Данилин.

Также эксперты отмечают, что влияние на рынки на текущей неделе могут оказать новости с форума "Давосские диалоги", заседание ФРС США по монетарной политике и выход первой оценки роста экономики США в 4К20.

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