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25 января 2021 года 16:49
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Corning Inc., Zions Bancorporation, Incyte Corp., McDonald's Corp. и Accenture, говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в топ-5 - Corning - ведущий мировой поставщик специального стекла для жидкокристаллических дисплеев, а также лидер в производстве и реализации оптоволокна и кабеля. Мы считаем, что Corning сохраняет хорошие рыночные позиции по всем пяти направлениям своего бизнеса: мобильная бытовая электроника, оптическая связь, автопром, медико-биологическая промышленность и производство дисплеев", - отмечают эксперты. "Котировки Corning в полной мере учли предстоящие трудности, но не вполне отражают многочисленные возможности компании на конечных рынках. Мы повышаем наши ожидания по EPS на 2021 год с $1,74 до $1,85. Наш долгосрочный прогноз по темпам роста EPS - 10%", - пишут аналитики. "Еще одно новое имя в нашем рейтинге - Zions. Компания предоставляет широкий спектр розничных и коммерческих банковских услуг, жилищных ипотечных кредитов, а также услуги по управлению капиталом", - указывают в инвесткомпании. Чистая выручка до резервов оставалась высокой в IV квартале 2020 года, отразив рост выручки в ипотечном сегменте и рост клиентской базы за счет госпрограммы поддержки малого бизнеса PPP (Paycheck Protection Program), констатируют эксперты. Кредиты PPP позволили Zions привлечь большое количество новых компаний, которые стали постоянными клиентами. Компания демонстрирует высокие уровни капитала и соотношения кредитов к депозитам, а также выигрывает от ослабления надзора регуляторов, отмечают в инвесткомпании. Остается в фаворитах списка Incyte, констатируют аналитики - биотехнологическая компания с широкой линейкой продуктов. Недавно компания получила одобрение FDA на экстренное применение Baricitinib в сочетании с Remdesivir для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, которым требуется кислородная терапия. По-прежнему в топ-5 и McDonald's - крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. "Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям компании с целевой ценой $245. Наш долгосрочный прогноз роста прибыли - 10%", - пишут эксперты. "Удерживает место в нашем рейтинге Accenture - ирландская консалтинговая компания, специализирующаяся на широком спектре услуг по оптимизации бизнес-процессов. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям компании и повышаем целевую цену на 12 месяцев до $300 с $235", - указывают в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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