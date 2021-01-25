Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Курс рубля, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"На предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$1. В то время как геополитические риски будут оказывать понижающее влияние, рубль получит поддержку от налогового периода через продажи валюты российскими экспортерами", - пишет главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

При этом эксперт отмечает, что среднесрочный прогноз остается прежним: в 1П21 рубль останется примерно на уровнях 73-75 руб./$1; во 2П21 по мере восстановления экономики курс может постепенно укрепиться до 70-71 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.